Создание временных рабочих мест поможет пережить безработным трудные времена

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По данным министерства труда с конца марта в период пандемии в России потеряли работу 3 миллиона 718 тысяч граждан, на сегодняшний день принято на работу 3 миллиона 36 тысяч граждан, нетрудоустроенными остаются более 682 тысячи человек.

Правительством РФ было принято решение о выделении более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Эти средства будут направлены регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда.

Кроме этого, гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. А на предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, появится возможность организовать для работников дополнительную временную работу.

«Временное трудоустройство призвано? поддержать граждан, оставшихся? без работы в период пандемии. В течение полугода они смогут работать и одновременно искать новое подходящее место работы. Также на портале «Работа в России» уже? с июля планируется открытие образовательных программ по переобучению специалистов. Эти меры помогут адаптироваться временно безработным к запросам рынка труда, получить востребованную профессию или повысить квалификацию», - прокомментировала? депутат Государственной Думы, Лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб.