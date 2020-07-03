Средневековые пытки в наше время

/Общество/

В соответствии с принципами международного права пытки являются преступлением и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах.

В 1997 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 июня Международным днем ООН в поддержку жертв пыток. В это трудно поверить, но в наше время сотни тысяч людей подвергаются пыткам ещё более изощренным, чем средневековые. И это происходит в Китае — стране, которая претендует на лидерство в мировой экономике.

Избиение электрическими дубинками, прижигания раскаленными предметами, натравливание собак, насильственное кормление экскрементами и жгучими веществами, инъекции препаратов, причиняющих ужасную боль, обливание кипятком – более 100 видов пыток применяют в китайских тюрьмах и других центрах заключения к последователям духовной практики Фалуньгун (или Фалунь Дафа).

За что же так бесчеловечно пытают мирных людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся медитативной практикой? Только за то, что они выполняют упражнения цигун, читают книги Фалунь Дафа, стараются быть хорошими людьми и соответствовать принципу «Истина-Доброта-Терпение».

Фалунь Дафа – древняя практика совершенствования души и тела. Духовное самосовершенствование в сочетании с энергетическими упражнениями помогают быстро восстановить здоровье. Это способствовало большой популярности Фалуньгун в Китае, а позднее и во всём мире.

К 1999 г. число последователей Фалунь Дафа в КНР превысило 70 миллионов человек, в то время как число членов компартии составляло 65 миллионов. Цзян Цзэминь, бывший в то время генеральным секретарем компартии Китая, из-за опасения утраты идеологического контроля над людьми, 20 июля 1999 г. начал жестокое преследование миллионов последователей Фалуньгун.

Для осуществления репрессий была создана специальная силовая структура – система «Офисов 610». Она была наделена особыми полномочиями, дающими ей неограниченную свободу в преследовании Фалунь Дафа. Цзян Цзэминь, используя систему «офисов 610», лично отдавал негласные приказы и инструкции, как пытать и убивать последователей Фалуньгун, включая такие, как: «ни один из методов не считается слишком жестоким в отношении Фалуньгун»; «избиение практикующих Фалуньгун до смерти считается их самоубийством» и т.п.

Мирных, добропорядочных людей сотнями тысяч стали заключать в тюрьмы, трудовые лагеря, психиатрические и наркологические клиники. С помощью физических и психологических пыток узников совести пытаются заставить отказаться от их убеждений. В результате жестоких пыток сотни тысяч людей искалечены, многие замучены до смерти или умерли вскоре после освобождения.

Разнообразие применяемых пыток ограничивается только фантазией мучителей, а степень причиняемой боли – только смертью. Полицейские получают денежные вознаграждения за каждого последователя Фалуньгун, которого им удалось «перевоспитать». Преступникам, участвующим в пытках практикующих Фалуньгун, сокращают сроки заключения. Специальный докладчик ООН по внесудебным, суммарным и произвольным казням по поводу пыток последователей Фалуньгун в Китае в своём докладе сказал следующее: «Жестокость и беспощадность этих зафиксированных пыток невозможно описать словами» (E/CN.4/2004/7, параграф 37).

В 2006 г. стало известно, что в КНР на государственном уровне санкционировано массовое извлечение органов у живых последователей Фалуньгун. Более 20 лет их используют в качестве вынужденных доноров органов с целью получения прибыли. У узников совести принудительно берут кровь на анализ, таким образом формируя “живой банк” органов.

В 2016 г. канадский адвокат по правам человека Д. Мэйтас и бывший госсекретарь Канады Д.Килгур совместно с журналистом, экспертом по Китаю И. Гутманом опубликовали книгу-отчёт «Кровавое изъятие органов. Бойня. (Обновлённая версия отчётов)». В результате многолетнего тщательного изучения отчётов 712 китайских клиник, занимающихся трансплантацией, правозащитники пришли к выводу, что, начиная с 2000 г. в КНР делается от 60 000 до 100 000 трансплантаций в год. По официальным данным китайских чиновников делается только от 10 000 до 20 000 таких операций. Жертвами становятся узники совести – уйгуры, тибетцы, христиане - прихожане домашних церквей. Самую многочисленную группу жертв составляют последователи Фалунь Дафа.

В 2018 г. по инициативе Международной коалиции по прекращению злоупотреблений в области трансплантаций в КНР был создан независимый международный Трибунал по Китаю. На основании свидетельских показаний (более 50) и материалов экспертов 17 июня 2019 г. Трибунал вынес вердикт: «Насильственное извлечение органов совершалось в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах».

По оценкам экспертов, этот бесчеловечный бизнес приносит КНР около $1 миллиарда в год дохода.

Вы можете помочь остановить преступления против человечности, подписав петицию против насильственного извлечения органов у живых людей в Китае. http://www.truthinfo.info/petitsiya