Встречи депутата с избирателями

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел встречу с сотрудниками ГАИ. На встрече обсуждались последние изменения в ПДД, направленные на повышение безопасности участников дорожного движения.

В завершении встречи депутат поздравил работников и ветереанов с профессиональным праздником.

"Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения! Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником! Работа госавтоинспекции с каждым днем становится всё более напряженной – количество автомобильного транспорта постоянно растет, значительно повышается интенсивность дорожного движения.

Вы несете службу днем и ночью, в будни и праздники, выполняете свои обязанности, не считаясь с личным временем. Вы сохраняете верность долгу и традициям службы, вас отличают такие личные качества, как мужество, стойкость и высочайший профессионализм.

Очень важно, что большое внимание уделяется вами профилактике дорожно-транспортных происшествий. На постоянной основе проводятся акции и иные мероприятия по безопасности дорожного движения, обучение водителей и пешеходов культуре поведения на дорогах.

Желаю всем вам и вашим близким, которые вместе с вами разделяют все тяготы вашей службы, здоровья, процветания, счастья и благополучия!" - отметили ВЫладимир Синяговский.