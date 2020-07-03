Владимир Синяговский: В Новороссийской агломерации завершены работы по дорожному нацпроекту

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В двух агломерациях Краснодарского края ? Новороссийской и Сочинской ? работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 100 %, ремонт на объектах региональной дорожной сети также завершен.

В Новороссийске отремонтировали 39 участков, среди которых четыре «улицы Победы»: им. В. Жуковского, им. В. Ботылева, им. И. Леднева и Мира. Общая протяженность обновленных дорог составила более 33 км. На ремонт объектов в городе-герое из бюджетов разного уровня было потрачено 550 млн рублей

« Подрядные организации продолжают трудиться в Краснодарской агломерации и на объектах регионального значения, где идут работы по строительству и реконструкции. Укладка асфальта в столице региона практически завершена (98,5 %), осталось провести мероприятия по установке дорожных знаков и нанесению новой разметки. Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» этапа 2020 года в Краснодарском крае подходит к завершению, и в агломерациях планируют досрочно приступать к ремонту объектов из плана на 2021-й год. Такие показатели не могут не радовать», - отметил член комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Синяговский.