Названа причина смерти отца Хабиба Нурмагомедова

/Общество/

57-летний спортсмен, тренер, отец популярного бойца Хабиба Нурмагомедова скончался в московской больнице. Несколько недель врачи пытались спасти его: после заражения коронавирусом начались осложнения, кома, инсульт.

Телеграм-канал Mash сообщает, что причиной смерти спортсмена, тренера Абдулманапа Нурмагомедова, отца бойца Хабиба Нурмагомедова, стал сепсис и кровоизлияние в мозг.

В сообщении говорится, что после заражения коронавирусом и перенесенного вскоре инсульта Нурмагомедов-старший находился в больнице с двусторонней полисегментарной пневмонией и заболеваниями кровеносной системы.

Смерть наступила 3 июля. Первым траурную новость сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Хабиб Нурмагомедов пока никак не прокомментировал для общественности трагедию в своей семье. Не последует комментариев и в ближайшее время: спортсмен отменил пресс-конференцию, запланированную на 4 июля.

Известно, что соболезнования в связи с кончиной Абдулманала Нурмагомедова выразил президент Владимир Путин. Он лично позвонил Хабибу и высказал слова поддержки.

Источник: https://www.mk.ru/