Путин резкой шуткой объяснил флаг ЛГБТ на посольстве США

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Президент Владимир Путин в ходе видеосовещания с рабочей группой по подготовке голосования по поправкам в Конституцию прокомментировал ситуацию с радужным флагом и зданием посольства США.

Ранее сообщалось, что 25 июня, в первый день голосования по поправкам в Конституцию, на фасаде американского диппредставительства появился разноцветный флаг - символ ЛГБТ-движения. Таким образом, как сообщалось, выражалась солидарность с секс-меньшинствами и отмечался "день рождения флага" - впервые его использовали на гей-параде в Сан-Франциско 25 июня 1978 года. Чуть позднее радужный флаг появился и на здании посольства Великобритании.

О проведении этой акции в Москве в день голосования президенту напомнил сенатор Алексей Пушков. Путин, как следовало из его реакции, был не в курсе событий либо хотел показать, что уже успел забыть о происшествии: "Извините, пожалуйста. Я не понял. В здании этом кто работает?" Пушков рассказал подробнее и отметил, что в здании с флагом работают американские дипломаты.

"Они (кто вывесил флаг - "МК") кое-что показали по поводу того, кто там работает", - ответил Путин.

Источник: https://www.mk.ru/