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В Геленджике у Тонкого мыса появилась своя стелла

На повороте на улицу Десантную в микрорайоне Тонкий мыс города- курорта Геленджик, появился новый арт-объект.

Стелла в радужных цветах нового брэнда Геленджика с объемной надписью «Тонкий мыс» видна издалека всем проезжающим и прогуливающимся по этому району города.

В настоящее время монтажники подключают малую архитектурную форму к электроснабжению. В вечернее время надпись «Тонкий мыс» будет светиться.

Можно с уверенностью сказать, что новый арт-объект станет еще одной любимой фотозоной для гостей, отдыхающих на Тонком мысе.

Источник: https://gelendzhik.org/

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Категория: Новости / Общество

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