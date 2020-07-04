В Геленджике у Тонкого мыса появилась своя стелла

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На повороте на улицу Десантную в микрорайоне Тонкий мыс города- курорта Геленджик, появился новый арт-объект.

Стелла в радужных цветах нового брэнда Геленджика с объемной надписью «Тонкий мыс» видна издалека всем проезжающим и прогуливающимся по этому району города.

В настоящее время монтажники подключают малую архитектурную форму к электроснабжению. В вечернее время надпись «Тонкий мыс» будет светиться.

Можно с уверенностью сказать, что новый арт-объект станет еще одной любимой фотозоной для гостей, отдыхающих на Тонком мысе.

Источник: https://gelendzhik.org/