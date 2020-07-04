В Геленджике зацвела альбиция ленкоранская

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Жаркая и засушливая погода – идеальный климат для альбиции ленкоранской.

Как раз в эти дни у деревьев начался сезон цветения. Их зеленые кроны густо украшены нежно розовыми цветами, похожими на миниатюрные веера. Цветы обладают сильным и приятным ароматом, в котором можно почувствовать нотки фиалки и малины.

Называют это цветущее чудо по-разному: альбиция шелковая, шелковое дерево или крымская мимоза.

Различные источники говорят, что родина ленкоранской акации Австралия и Африка, впервые обнаружена она была в азербайджанском городе Ленкорань.

Вторым домов альбиции можно смело считать Геленджик, так как растут они на курорте десятки лет. По словам Сталины Харитоновой, которая много лет возглавляла «Зелентрест», эти и многие другие деревья, цветы и кустарники выращивали в питомниках Геленджика, располагались в районе нынешнего гипермаркета «Магнит» на улице Советской.

Во второй половине прошлого века несколько шелковых деревьев росли возле здания нынешней администрации города.

Отдыхающие из средней и северной полосы с удовольствием делают сотни фотографий на фоне этого необычного и красивого южного растения.

Источник: https://gelendzhik.org/