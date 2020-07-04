В каждом кубанском муниципалитете создадут градостроительный совет

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой создать в каждом муниципалитете региона свой градостроительный совет. Этот вопрос 3 июля обсуждался на заседании общественного градостроительного совета региона.

Изначально на заседании оценили работу краснодарской администрации по созданию нового генплана регионального центра. Глава региона при этом призвал как можно быстрее дать возможность жителям краевой столицы высказаться относительно документа.

«Жители недостаточно информированы о генплане и перспективах развития Краснодара. Знаю, что поступает немало замечаний и вопросов от горожан и бизнеса», - отметил Кондратьев. Он поручил организовать площадки для обсуждения плана и доведения самого плана до жителей. Глава города Евгений Первышов заметил, что сейчас закончился период обсуждения плана всеми ведомствами. Теперь начнётся этап диалога с гражданами. «Все материалы уже размещены на сайте генплана, их можно изучить, а с 6 июля по 6 августа горожане смогут подавать свои предложения», - добавил он. Чиновники договорились провести масштабное обсуждение в максимально открытом режиме.

Подводя итог осуждению генплана Краснодара, Вениамин Кондратьев предложил распространить эту практику и на другие города и создать в них свои советы по вопросам градостроительной политики. «Подготовлены письма на имя глав всех 44 муниципальных образований. До 1 августа такие советы должны быть созданы, – ответил главный архитектор края Юрий Рысин.

Источник: https://kuban.mk.ru/