5 июня - День образования города воинской славы Туапсе

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В рамках региональной недели состоялась рабочая встреча в видеорежиме депутата Государственной Думы России Владимира Синяговского и главы города Туапсе Сергея Бондаренко. Депутат поздравил главу с избранием на ответственный пост и выразил готовность помогать в решении проблемных вопросов.

В завершении разговора Владимир Ильич попросил передать слова поздравления жителям города воинской славы по случаю дня рождения Туапсе.

"Туапсе - замечательный город, динамичный, яркий, обладающий неповторимым обликом и богатой, славной историей! Районная столица – это самое сердце побережья, край чистого горного воздуха и чистейшего моря, торговый, транспортный, промышленный, образовательный центр, город с культурным наследием, самобытностью и душевной атмосферой.

Главный потенциал, главное богатство и достояние Туапсе – это, конечно, его жители. Удивительные, трудолюбивые, открытые всему новому люди, влюбленные в родной город и готовые приложить все свои силы, таланты и способности для его дальнейшего развития.

В этот праздничный примите поздравления и пожелания счастья и здоровья, пусть Туапсе расцветает, развивается и становится все краше и комфортней для горожан. Мира и добра!" - отметил депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.

"Наш город – мужественный защитник рубежей государства, первый Город воинской славы в Краснодарском крае, морские ворота страны, мощный транспортный узел Юга России, столица курортного Туапсинского района. Главное богатство Туапсе – это наши жители, – сказал Сергей Бондаренко, глава города Туапсе.