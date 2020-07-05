Владимир Синяговский: Для каждого из нас семья – это источник духовно-нравственных ценностей...

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5 июня в рамках региональной недели депутат Госдумы Владимир Синяговский провел встречу с многодетными семьями. Разговор шел о господдержке семей с детьми, принятой по инициативе Президента страны Владимира Путина.

Участники встречи рассказали о том, что июньские выплаты уже все получили. И большинство начали получать пособия на детей за июль.

Завершая встречу, Владимир Ильич поздравил всех присутствующих с наступающим праздником семьи, любви и верности.

"Тепло и сердечно поздравляю вас с прекрасным и добрым праздником – Всероссийским Днем семьи, любви и верности! В основу праздничного дня лёг день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, преданность которых стала легендарной. С тех пор этот праздник ежегодно отмечается 8 июля всеми православными. Для каждого из нас семья – это источник духовно-нравственных ценностей, культурных традиций и преемственности поколений. Благодаря ей мы с самого детства учимся любить и поддерживать друг друга, заботиться о близких. В этот день самые добрые пожелания и слова благодарности – многодетным семьям, кубанцам, воспитывающим не только своих, но и приемных детей. Самую искреннюю благодарность адресую семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Это великий труд, который достоин уважения. Искренне желаю всем землякам доброго здоровья, благополучия, счастья и удачи!" - отметил депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.