Рабочие встречи депутата на региональной недели

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский побывал с рабочем визитом в Кубанском медицинском университете. Его встречал ректор университета Сергей Алексеенко.

После непродолжительной экскурсии состоялся разговор о ходе реализации национального проекта "Здоровье" на территории Краснодарского края.

"Университет активно участвует в программе повышения квалификации врачей всех специальностей в прекрасно оборудованном центре. Можно сказать, по последнему слову техники." - рассказал Сергей Алексеенко.

"Большое спасибо коллективу университета за большой вклад в организацию борьбы с распространением коронавируса в Краснодарском крае," - отметил депутат Госдумы.