Владимир Синяговский: Задача поставлена перед нами всеми - решить проблемы дольщиков!

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В администрации города-героя Новороссийска прошла рабочая встреча депутата Госдумы Владимир Синяговского с главой города-героя Игорем Дяченко.

На встречи обсуждался целый комплекс вопросов жизнедеятельности города Новороссийска, выполнению наказов избирателей, обращений граждан.

По предложению Игоря Дяченко депутат вошел в состав рабочей группы по проблемным объектам Кубаньжилстроя. Также в состав группы вошла конкурсная управляющая КЖС Елена Тимофеева, первый заместитель главы администрации Светлана Калинина, исполняющий обязанности прокурора города Новороссийска Сергей Коростылев.

Поставлена задача завершить строительство всех проблемных объектов КЖС за два года, то есть до конца 2022 года.