28% кубанцев готовы сменить офисное кресло на профессию пекаря/кондитера

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Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Кубани, чтобы выяснить, многие ли из них готовы сменить профессию и получить квалификацию рабочего.

Как оказалось, 27% опрошенных соискателей Краснодарского края не готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность в принципе - выше всего эта доля среди специалистов, занимающих руководящие должности. Еще 21% пойдут на такой шаг только в момент крайней необходимости (потеря работы, кризис и т.п.), 17% - в случае гарантированного трудоустройства, 18% - если обучение новой специальности будет бесплатным. Кстати, 8% кубанцев рассказали о том, что уже имеют рабочую специальность, но по ней не работают, а 6% — готовы получить её в любом случае.

Среди тех, кто не готов переквалифицироваться в рабочего, 23% говорили о том, что заработок в нынешней профессии превосходит потенциально возможный доход рабочего персонала, 27% отметили, что слишком много учились и набирались опыта, чтобы начинать все заново, 4% считают, что рабочие специальности непрестижны, а 5% уверены, что такой шаг вызовет непонимание окружающих.

- Наиболее популярными специальностями, на которые соискатели Кубани готовы сменить свою текущую профессию стали: кондитер/пекарь (28%), повар (18%), швея (12%) и электрик (7%). Меньше всего кубанцев привлекают профессии фрезеровщика, сантехника, слесаря и крановщика (по 1%). Еще 14% вписывали в ответ на вопрос свой вариант, вот наиболее интересные и популярные: «агроном, зоотехник», «водитель», «гальваник», «конюх», «маляр», «массажист», «мастер маникюра», «мастер перманентного макияжа», «парикмахер», «реставратор», «садовник, сборщик урожая», «художник по свету», «часовщик, ювелир», - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Юг Алёна Манохина. - Мы спросили о плюсах и минусах рабочих специальностей самих представителей таких профессий. Среди преимуществ выделяли стабильность трудоустройства (41%), а также уровень зарплаты (41%). Что интересно, вариант «Уровень зарплаты» стал также самым популярным и среди недостатков рабочих профессий. Еще 28% отметили среди последних относительную сложность с поиском работы по специальности, 26% - отсутствие карьерных перспектив.

Опрос проводился с 15 по 24 июня 2020 среди 4064 соискателей.

Источник: HeadHunter