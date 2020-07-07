/Общество/
А следователи кто?
В деле замминистра сельского хозяйства Кубани новый поворот: адвокат Кима Тертицы инициировал проверку в отношении Дениса Ивлева, который вёл следствие его клиента.
По словам Алексея Иванова, «важняк» (следователь по особо важным делам), возглавлявший дело Тертицы, совершил столько откровенно неправомерных действий за время следствия, что вызвал интерес уже к своей персоне со стороны правоохранительных органов.
«И как адвокату, и как рядовому гражданину, мне хотелось бы доверять системе правосудия на каждом этапе ее работы – а в случае с Кимом Тертицей она дала сбой уже в самом начале. Следователь Ивлев, который занимался делом о взятке, полученной сотрудником министерства Пиуновым, очевидно решил придать ему масштабности, втянув в него и моего клиента. Он фактически надавил на Пиунова, чтобы тот оговорил Тертицу – рассказав, что собирался передать деньги ему. Никаких доказательств этому следствие до сих
пор не нашло, все экспертизы по делу эту версию опровергают, сам Ивлев внезапно пошёл на понижение (был переведён в районный отдел) – а «сшитое» им дело всё ещё в суде. Не сложно было выяснить, что следователь Ивлев и раньше отличался сомнительными методами работы – он и на Кубань-то попал, по сути, уходя от возможного расследования в другом регионе», – рассказал Иванов.
Организовать проверку служебных действий Ивлева по словам адвоката было непросто, система «своих» защищает – и сначала в возбуждении уголовного дела в отношении него было отказано. Но недавно отказное постановление отменили – и защита Кима Тертицы уверена, что расследование в отношении Ивлева даст ответ на главный вопрос в деле замминистра: а судьи (точнее, следователи) – кто?
Источник: пресс-служба Адвокатского бюро «Правовой статус»