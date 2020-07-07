А следователи кто?

По словам Алексея Иванова, «важняк» (следователь по особо важным делам), возглавлявший дело Тертицы, совершил столько откровенно неправомерных действий за время следствия, что вызвал интерес уже к своей персоне со стороны правоохранительных органов.

«И как адвокату, и как рядовому гражданину, мне хотелось бы доверять системе правосудия на каждом этапе ее работы – а в случае с Кимом Тертицей она дала сбой уже в самом начале. Следователь Ивлев, который занимался делом о взятке, полученной сотрудником министерства Пиуновым, очевидно решил придать ему масштабности, втянув в него и моего клиента. Он фактически надавил на Пиунова, чтобы тот оговорил Тертицу – рассказав, что собирался передать деньги ему. Никаких доказательств этому следствие до сих

пор не нашло, все экспертизы по делу эту версию опровергают, сам Ивлев внезапно пошёл на понижение (был переведён в районный отдел) – а «сшитое» им дело всё ещё в суде. Не сложно было выяснить, что следователь Ивлев и раньше отличался сомнительными методами работы – он и на Кубань-то попал, по сути, уходя от возможного расследования в другом регионе», – рассказал Иванов.

Организовать проверку служебных действий Ивлева по словам адвоката было непросто, система «своих» защищает – и сначала в возбуждении уголовного дела в отношении него было отказано. Но недавно отказное постановление отменили – и защита Кима Тертицы уверена, что расследование в отношении Ивлева даст ответ на главный вопрос в деле замминистра: а судьи (точнее, следователи) – кто?