В Краснодаре ажиотажный спрос на вторичное жилье – квартиры подорожали на 4,9% по сравнению с прошлым годом

/Общество/

Во II квартале 2020 года произошло немало событий мирового масштаба, которые не могли не отразиться на российском рынке недвижимости в целом и на сегменте вторичного жилья в частности.

После сокращения спроса из-за введения карантинных мер в конце апреля началось восстановление рынка: уже в июне 2020 года он показал значительный прирост по сравнению с прошлогодними данными – на 38,7%. При этом во II квартале средняя цена кв. м вторичного жилья повысилась на 4,9% и сейчас составляет 55 539 рублей по России, а в Краснодаре стоимость возросла на 4,9% и на текущий момент кв. м оценивается в 55 369 рублей.

Эксперты Авито Недвижимости также изучили ситуацию с ценами на рынке вторичного жилья в крупных городах России (см. таблицу 1). Самые дорогие квартиры этого сегмента находятся в Москве, где один кв. м стоит в среднем 211 094 рубля. Далее следуют вторичные объекты Санкт-Петербурга с примерной стоимостью 121 036 рублей за кв. м. При этом южные города занимают твердые позиции лидеров по величине средней цены, так, Сочи находится на третьем месте в рейтинге, а кв. м в этом городе оценивается примерно в 115 290 рублей, Севастополь на четвертом с показателем в 90 481 рубль, и практически следом идет еще один южный город – Симферополь, где кв. м стоит примерно 76 751 рубль, что обеспечивает шестое место в рейтинге.

При этом, в сравнении со II кварталом 2019 года, кв. м сильнее всего подорожал в Сочи (+15,3%), Иркутске (+13,3%) и Москве (+10,8%). А в сравнении с I кварталом 2020 года средняя стоимость кв. м существеннее всего выросла в Сочи (+8%), Москве (+7,5%) и Севастополе (+4,7%). Цены и их динамика демонстрируют инвестиционную привлекательность южных регионов России – несмотря на то, что стоимость квадратного метра там приближается к столичным показателям, темпы роста остаются высокими.

Во многом рост цен происходит за счет восстановления спроса на рынке вторичного жилья после ослабления карантинных мер. С введением режима самоизоляции покупателям пришлось отложить свои планы, но уже в мае и июне наблюдалось заметное оживление на рынке. Время затишья многие использовали для более тщательного изучения вариантов.

Источник: https://www.avito.ru/