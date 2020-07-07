Очередной урожай томатов собрали в тепличном хозяйстве Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю

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Несовершеннолетние осужденные Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по Краснодарскому краю собрали собственноручно выращенный урожай в своем тепличном хозяйстве – свыше 20 килограммов крупных и спелых томатов, которые станут прекрасным витаминным дополнением к меню в местной столовой.

Для несовершеннолетних осужденных из Белореченской воспитательной колонии это уже не первый опыт выращивания овощей в расположенной на территории учреждения теплице. Два года назад сборную конструкцию теплицы для выращивания овощных культур в колонию передали представители общественного совета при УФСИН России по Краснодарскому краю. Монтажом теплицы под присмотром сотрудников учреждения занимались сами несовершеннолетние осужденные.

Сейчас отбывающие наказание в Белореченской воспитательной колонии подростки получают практические навыки работы в теплице, под руководством старших наставников изучают приемы и технологии выращивания сельскохозяйственных культур, а также первичной переработки продукции растениеводства.

Сотрудники БВК отмечают, что приобретаемые несовершеннолетними осужденными навыки сельскохозяйственных работ благотворно сказываются на процессе их перевоспитания, и несомненно повлияют на успешную ресоциализацию и адаптацию после выхода на свободу.

Источник: http://www.23.fsin.su/