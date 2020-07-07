В национальном парке Сочи у леопардов родился котенок

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В Центре восстановления леопарда на Кавказе ФБГУ «Сочинский национальный парк» произошло радостное событие – у пары леопардов родился котенок. Детеныш самца Задиги и самки Анреи появился на свет 4 июля.

Пресс-служба парка сообщает, что малыш и мама-леопард чувствуют себя хорошо. Через два месяца котенку сделают первую вакцинацию, определят его пол и дадут имя.

Пара леопардов, переданная парку в 2012 году, уже возрастная: самцу – 17 лет, а самке – 15. За это время они много раз приносили потомство. Были даже редкие пометы по 3 детеныша. Сотрудники парка прогнозируют, что новорожденный малыш станет последним или предпоследним потомством пары.

Деятельность центра направлена на восстановление вида леопарда на Кавказе, где раньше он проживал в значительных количествах особей. Восстановление, по признаниям специалистов, проходит нелегко. Поэтому рождение малыша стало особенно приятным событием для коллектива.

Источник: https://www.mk.ru/