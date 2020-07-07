В Сочи Парке открылся дельфинарий

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С 7 июля представления в дельфинарии вернулись в программу Сочи Парка.

Трюки на арене выполняют дельфины Эра, Диана, Соня и морской котик Семен. Артисты готовы продемонстрировать зрителям, чему научились в этом сезоне.

С 7 по 9 июля запланировано четыре шоу в день, с 10 июля — уже пять.

Рассадка гостей в дельфинарии осуществляется согласно санитарным нормам.

Напомним, Сочи Парк продолжает работу в прогулочном режиме, при этом развлечений стало больше. Уже открыты совариум, мини-зоопарк «Лапушки», игровые детские площадки - спрей-зона «Солнечный риф», веревочный парк «Космические джунгли», Эко-деревня, работают мобильные фуд-киоски, «Королевство Леденцово», тиры «Богатырские игры» и «Призовые игры».

Билеты для прогулки можно приобрести в кассах парка. Тем, кто успел купить билет с открытой датой на сайте, рекомендовано сохранить его до того момента, когда в программу вернутся аттракционы, волшебные шоу, откроется Страна Медведия. Все эти активности появятся позже, на следующих этапах открытия Сочи Парка.

Все последние новости можно узнать на сайте sochipark.ru и в соцсетях. Для гостей семейного отеля-замка «Богатырь» вход в парк бесплатный.

Источник: https://www.sochipark.ru/