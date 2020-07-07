Внутренняя и внешняя отделка дома деревом

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Отделка зданий сайдингом в последнее время приобретает большую популярность.

Использование этого материала позволяет существенно улучшить эстетический вид зданий и его эстетическое восприятие, повысить теплоизоляцию и звуконепроницаемость, сопротивление конструкции к неблагоприятным погодным условиям, продляет срок службы несущий конструкций.

Такая отделка, как правило, недорога, и позволяет, используя небольшой бюджет, превратить рядовое строение в дом своей мечты.

Сайдинг изготавливается из различных материалов – металла, пластика, но классическим является дерево. Именно оно обеспечивает наибольшую эстетическую привлекательность фасадов и экологическую чистоту. Дерево не выделяет вредных веществ, стойко переносит резкие колебания температур, поддается окраске в любые цвета. Отделочные работы может произвести даже непрофессионал, обычным инструментом и за короткое время.

Профили.

Монтаж сайдинга бывает вертикальным и горизонтальным. Для осуществления этих работ следует выбрать соответствующий профиль доски, обеспечивающий необходимые характеристики.

Накладной (боковой) сайдинг укладывается горизонтально. Доски этого типа конструкций имеют профиль усеченной трапеции. Шпунтованный может имитировать брус или вагонку и практически универсален в применении, устанавливаясь легко и быстро. Более красивы варианты сайдинга для отделки под цилиндрованное бревно, «блок-хаус».

Различные профили могут превратить дом из бруса в рубленный, выполненный из экспериментальных материалов – в респектабельный деревянный, превратить типовое здание в выполненное по индивидуальному проекту.

Доски могут иметь не только различный профиль, но и различную поверхность (гладкую, ворсистую). Крашеная имитация бруса или вагонки может использоваться как для отделки внутренних интерьеров дома, так и внешних стен.

SkandikBoard.

Продукция данной компании поможет оформить как внешние стены строения, так и внутренние интерьеры.

Различные профили доски помогут реализовать самые смелые идеи дизайна помещений.

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Для создания интерьеров предлагается:

Имитация бруса,

Вагонка,

Евровагонка,

Выполненные из массива сибирской сосны или ели. Интерьерная доска может быть промышленно окрашенной в 1 или 2 слоя, иметь различные цвета и оттенки.

Экологически чистый материал улучшит здоровье, украсит интерьер, придаст «изюминку» вашему дому.