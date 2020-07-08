В Сочи встретили 100-тысячного туриста?

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Прибывшего отдыхать в Сочи туриста Илью Медведева с женой Ольгой и двумя детьми посчитали 100-тысячным гостем. Для города-курорта отметка в 100 тысяч – далеко не предел. Однако в условиях пандемии коронавируса, отмечает пресс-служба администрации Сочи, она стала знаковой.

Для семьи Медведевых новость оказалась настоящей неожиданностью. По признанию главы семейства, он сначала отнесся к ней настороженно, не каждый день такое случается. Но Медведевы были рады теплому приему.

В подарок от выбранного для отдыха отеля «Жемчужина» турист получил бесплатный трансфер с гидом, который провел для семьи часовую экскурсию. Кроме того, администрация города вручила отдыхающим именной сертификат на посещение «Скайпарка» и сувениры с логотипом города-курорта.

Источник: https://kuban.mk.ru/