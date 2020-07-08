Почти 4 тысячи краснодарцев остались без света

/Общество/

3 900 жителей Краснодара остались без света после массовых отключений электроэнергии, вызванных авариями подстанций из-за аномальной жары.

Сейчас специалисты филиала АО «НЭСК-электросети» – «Краснодарэлектросеть» устраняют аварию на подстанции «Тургеневская». В Фестивальном районе из-за повреждения кабеля остались без света 1 800 человек, сообщает пресс-служба городской администрации. Мэр города Евгений Первышов, посетив объект, отметил, что это очень большое количество человек, и работу необходимо максимально ускорить.

В Краснодаре к утру 8 июля уже вернули свет жителям Юбилейного, Музыкального, Комсомольского районов и района Гидростроилей, а также улицам городского центра и многих других районов. В ночных восстановительных работах были задействованы 100 человек бригады специалистов и почти 35 единиц техники.

Устранению аварий способствует также оперштаб, специально созданный в условиях многочисленных перебоев в подаче электроэнергии. В рабочую группу вошли представители министерства ТЭК и ЖКХ, энергоснабжающих компаний, экстренных служб.

Источник: https://kuban.mk.ru/