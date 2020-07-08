Определены лучшие муниципалитеты по качеству управления финансами

/Общество/

Специалисты Минфина края озвучили оценки качества управления муниципальными финансами за 2019 год. По результатам рейтинга лучше всего с местным бюджетом справляется Геленджик.

На втором месте — Каневской район. Третье место впервые с 2013 года разделили сразу три муниципалитета: Успенский и Темрюкский районы и город-курорт Анапа.

Первую, самую высокую, степень качества получили пятнадцать городов и районов края.

В эту группу также вошли Новокубанский, Отрадненский, Выселковский, Приморско-Ахтарский, Щербиновский, Брюховецкий, Белоглинский, Ленинградский, Белореченский и Абинский районы. Средняя степень качества управления финансами присвоена семнадцати муниципальным образованиям, а низкая — двенадцати муниципалитетам.

Как отметил вице-губернатор края Игорь Галась, такой рейтинг выявляет слабые места в работе с местными бюджетами и позволяет муниципальным властям не только увидеть собственные пробелы, но и применить опыт лидеров.

— При определении объемов поддержки из краевого бюджета мы, безусловно, ориентируемся на этот рейтинг. Он позволяет объективно оценить степень финансовой независимости муниципалитета, способность рационально и эффективно расходовать деньги казны,— сказал заместитель главы региона.

При составлении рейтинга учитывается качество бюджетного планирования, исполнение местного бюджета, динамика доходов, управление средствами и муниципальным долгом, прозрачность бюджетного процесса и другие критерии

Источник: https://kuban.mk.ru/