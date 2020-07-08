Решаем проблему с отоплением в квартире

/Общество/

Одно из главных преимуществ городской квартиры перед частным домом заключается в наличии центральной системы отопления.

. Еще на этапе строительства здания в каждой комнате устанавливается отдельный радиатор, по-простому называемый батареей. Задача устройства максимально проста — рассеивать тепло энергоносителя поступающего через общедомовой стояк. Когда коммунальные службы ответственно подходят к выполнению своих обязанностей, а городские власти не затягивают с началом отопительного сезона, с приходом первых холодов в квартире устанавливается комфортная для проживания температура. Нормой сегодня считается диапазон от 18 до 25 градус по Цельсию, в зависимости от назначения помещения.

Очевидно, что в реальности не все так радужно, как хотелось бы. Даже в относительно новых домах могут наблюдаться определенные проблемы с отоплением. Чаще всего речь идет о недостаточной температуре прогрева воздуха, балансирующей в пределах нижнего показателя нормы. Если ситуация не выходит за пределы одной комнаты или квартиры, скорее всего, речь идет об ошибках проектирования или монтажа подключения к стояку. Правильным решением станет замена батарей вместе со всеми подводами.

Что могло случиться?

На этапе проектирования системы отопления были допущены ошибки снижающие эффективность работы при естественных эксплуатационных нагрузках.

В процессе сборки использовались трубы неподходящего диаметра, из-за чего энергоноситель не может нормально циркулировать.

Вместо цельных труб использовалась сварка из нескольких кусков, уплотнения в местах стыка создают ту же ситуацию, что и в предыдущем пункте.

Не техничные загибы в местах изменения направленности труб мешают нормальной работе.

Имеет место быть неустранимый засор.

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