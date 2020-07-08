Профсоюзы призывают работодателей обеспечить благоприятный температурный режим в жару

/Общество/

В регионах России установилась аномально жаркая погода, температура воздуха превышает средние многолетние значения.

. На Кубани температурные показания вот уже третий день бьют «рекорды» и доходят до 40 градусов.

Летняя пора всегда является сложным временем для работы. Часто возникают ситуации, когда температура в помещении превышает допустимый предел, превращая исполнение трудовых обязанностей в тяжелейшую пытку, и даже перерывы в середине дня мало спасают. Роспотребнадзор разработал рекомендации о профилактических мерах по сохранению здоровья в жаркую погоду, в том числе памятку для работающих в условиях высокой температуры воздуха.

В эти дни на «горячую линию» кубанских профсоюзов поступают обращения от работников о законодательных предписаниях по температурным нормам в рабочее время.

«Трудовой кодекс требует, чтобы работодатели обеспечивали персоналу комфортные и безопасные условия труда с соблюдением всех санитарных норм для рабочих мест и производственных помещений. – прокомментировала председатель Краснодарского краевого профобъединения, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. – а если это невозможно, то сокращать рабочий день вплоть до объявления простоя. Как вариант, можно ввести по предприятию «летний» распорядок работы: по несколько часов рано утром и ближе к вечеру, чтобы отпускать людей на самое горячее время дня. Главное — правильно оформить все это документально: допсоглашениями к трудовым договорам и приказами по предприятию. Основанием для введения особого режима труда и отдыха послужит протокол температурных замеров и прогноз погоды».

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При температуре наружного воздуха 35-370С продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут.

Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, а если в помещении воздух нагрелся до 30,5 градуса - на четыре часа.