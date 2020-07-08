Семья Бекян -Лина Григорьевна и Владимир Степанович прожили в браке 55 лет

/Общество/

Брак зарегистрирован 30 апреля 1965 года.

И это не просто семья, потому что члены семьи имеют замечательные достижения. Владимир Степанович долгое время был военкомом Приморского района, до сих пор является заместителем председателя Территориальной избирательной комиссии «Приморская». Лина Григорьевна -Ветеран труда, отличник народного образования, заслуженный учитель Российской Федерации. На базе д/с «Берёзка» организовала МОУ «Прогимназию №19» использовала новые инновации в образовании. Награждена медалью «За трудовую доблесть». Почетными грамотами Министерства образования. Лауреат Российского конкурса «Сильная Россия»Её проект «Кадровый клуб «Учитель» вошел в справочник «Общественные ресурсы образования»(Федеральная программа развития образования). Публиковала много статей в которых излагала свое видение проблем непрерывного образования. С детских лет пишет стихи. Много стихов посвящено городу Новороссийску. На многие из которых написаны песни такие как «Разговор с волнами», «Новороссийск не расстанусь с тобой», «Уходят корабли», «Вечерний Новороссийск», «Гостиница Новороссийск» и другие песни, которые можно послушать в исполнении Вячеслава Морского. Слушая песни понимаешь, что Лина Григорьевна любит город и он занимает в её сердце огромное место. Ещё большую любовь Лина Григорьевна подарила своей семье: мужу, сыну, внукам. Сын Виталий стал моряком, специальность механика, Внук Владимир стал юристом, а внучка Эвелина успешная спортсменка, завоевывает кубки на соревнованиях по гимнастике. Владимир Степанович и Лина Григорьевна смогли дожить вместе до золотого юбилея свадьбы, сумели не потерять в ежедневной суете то светлое чувство, которое соединило их судьбы — любовь. И спустя 50 лет у Владимира Степановича и Лины Григорьевны любящая, счастливая семья, прекрасные дети, внуки, и самое главное что, все это время они вместе – и в радости и в печали.