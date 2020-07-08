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7 июля 2020 года во дворе домов № 2 пр. Ленина, № 18 ул. Свердлова прошла встреча жителей дома с депутатом городской Думы 6 созыва Козыревым Виталием Александровичем.

На встрече присутствовал главный специалист по Центральному внутригородскому району Управления контроля городского хозяйства администрации г. Новороссийска А.Е. Марченко. Встреча носила традиционно неформальный характер живой беседы, в ходе которой жители многоквартирного дома смогли задать депутату волнующие их вопросы и получить конкретные ответы. С каждым из обратившихся Виталий Александрович вел обстоятельный разговор, объясняя, чем может помочь администрация города и он лично в дальнейшей работе. На встречу с депутатом жителями поднято много проблем. Когда будет горячая вода, которую отключили без предупреждения, волновала некачественная работа управляющей компании АО «НУК». В частности, на Координационном Совете 26.02.2020 года генеральному директору АО «НУК» Юрченко Л.В. были заданы вопросы о стоимости и возможности установки общего прибора учета воды в доме, чистки водостока или замены его на более широкий, замены электропроводки, ремонта подъездов дома № 2 пр. Ленина, Юрченко Л.В. обещал дать ответ до 15.03.2020 года. Однако, не ответил. Также жителей интересовал вопрос не укомплектованности детской площадки и как можно благоустроить территорию двора. Депутат дал подробные разъяснения по существующим муниципальным программам в рамках которых можно решить программу благоустройства двора. По вопросам благоустройства мнение присутствующих жителей разделились. Однако, самые активные обменялись номерами телефонов и приняли решение о необходимости дополнительного обсуждения программы «Формирование комфортной городской среды» после встречи. Также жители показали главному специалисту по Центральному внутригородскому району Управления контроля городского хозяйства А.Е. Марченко проблемные места дворовой территории, попросили помощь в их устранении. Нет сомнений, что Управление контроля городского хозяйства, возглавляемое Гиваргизовым Р.А. , проконтролирует и проследит за устранением проблем. Так, на Координационном Совете 26.02.2020 года рассматривалась жалоба жителей о невыполнении восстановительных работ после проведения подрядных работ по прокладке водопровода к дому № 66 ул. Энгельса, Присутствующий на Координационном Совете представитель Управления контроля городского хозяйства А.Е. Марченко сообщил, что до 10.03.2020 год подрядчик ООО «Сфера» устранит недоделки по асфальтированию. Асфальт был уложен в указанный срок.

Как всегда прозвучали просьбы и личного характера, Для народного избранника главная задача – помогать избирателям. Ведь часто они обращаются к депутату, когда их вопросы не решаются на других уровнях. В этом плане институт приемной депутата очень важен. И для Виталия Александровича важно, чтобы люди понимали, что есть место, куда можно

прийти с проблемами и депутат окажет поддержку и помощь в решаемых проблемах. Депутат сообщил, что каждый четверг ведется прием с 16:00 до 18:00 по адресу: пр. Ленина, дом 6.