/Общество/

Кубанские дети-сироты получат 64 квартиры в Тимашевском районе

Кубанские дети-сироты получат дома в станице Роговской и хуторе Беднягина Тимашевского района Краснодарского края. Квартиры общей стоимостью 99 млн рублей приобретут в рамках программы «Дети Кубани».

Строительство квартирных домов уже начато – это одноэтажные дома блокированного типа на четыре и пять квартир с центральными коммуникациями. Рядом есть парковка, а также место для детской игровой площадки. В пешей доступности – школа и детсад.

В администрации Тимашевского района рассказали, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат квартиры площадью 35 квадратных метров. В помещениях будет выполнена отделка и проведена сантехника.

В прошлом году в Тимашевском районе уже купили для детей-сирот 52 квартиры.

Источник: https://kuban.mk.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

"Другая помощь". Почему СБ ООН не принял резолюцию России по Сирии

"Бредовые схемы". В Общественной палате Крыма ответили на страхи Киева

Более 500 нарушений правил дорожного движения зарегистрировали дежурные на переездах СКЖД в первом полугодии

Фотоловушки «Ростелекома» на страже экологии: уникальный проект реализован на Ямале

Онлайн против офлайна: конкурентные преимущества бизнеса в пандемию