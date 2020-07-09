Кубанские дети-сироты получат 64 квартиры в Тимашевском районе

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Кубанские дети-сироты получат дома в станице Роговской и хуторе Беднягина Тимашевского района Краснодарского края. Квартиры общей стоимостью 99 млн рублей приобретут в рамках программы «Дети Кубани».

Строительство квартирных домов уже начато – это одноэтажные дома блокированного типа на четыре и пять квартир с центральными коммуникациями. Рядом есть парковка, а также место для детской игровой площадки. В пешей доступности – школа и детсад.

В администрации Тимашевского района рассказали, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат квартиры площадью 35 квадратных метров. В помещениях будет выполнена отделка и проведена сантехника.

В прошлом году в Тимашевском районе уже купили для детей-сирот 52 квартиры.

Источник: https://kuban.mk.ru/