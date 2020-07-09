Заповедные зоны России столкнулись с новой угрозой

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Поправки к закону "Об особо охраняемых территориях" нанесут урон заповедной природе России.

Это приведет к сокращению площадей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и усилит коррупционную составляющую проблемы. Об этом в своем письме на имя начальника Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Л.И. Брычевой сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF) (есть в распоряжении радио Sputnik).

"WWF России не может поддержать концепцию о необходимости предложенных в Законопроекте изменений, поскольку они противоречат основополагающим положениям Закона об ООПТ, и с другой стороны – не приведут к решению тех проблем, на которые указывают авторы в пояснительной записке", – говорится в письме.

Новый проект предлагает два основных изменения Закона об ООПТ. Первое – возможность введения в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, расположенных в населенных пунктах, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Второе – наделяет Правительство РФ полномочиями уменьшать территории национальных парков, изменять их границы и исправлять технические ошибки в определении границ.

"Законодательно обеспеченная возможность изменения границ в сторону уменьшения территорий национальных парков и/или изменение границ с целью замены одних территорий на другие неизбежно приведет к нарушению целостности уникальных природных ландшафтов, нарушению мест обитаний и путей миграций животных, в том числе, редких и находящихся под угрозой исчезновения", – предупреждают экологи.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/