День семьи, любви и верности — особенный праздник в нашей стране

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Он наполнен очень светлой энергией. Сегодня пришел в гости с подарками к семье Мартынович.

Супруги Юлия и Владимир — многодетные родители. Старшей дочери 27 лет, младшему сыну — 6 лет. Простой их жизнь не назовешь: двое детей инвалиды, но это не разрушило семью, а сплотило. Все дети хорошо учатся, занимаются творчеством и спортом. И не просто занимаются, а становятся победителями и призерами различных конкурсов. Анастасия, ей 13 лет, лауреат краевых и международных вокальных конкурсов, чемпионка Краснодарского края по танцам (2019 год). Александра в свои 10 лет, помимо вокала на профессиональном уровне, занимается волейболом. "Солнечный" Богдан победитель краевых творческих конкурсов, ведь не даром говорят, что у особенных детей — особенное видение мира. Василию 25 лет. Он инвалид с детства, но это не помешало ему занять первое место по плаванию, а также стать лауреатом межрегиональных конкурсов по танцам на колясах.

Удивительные дети, хотя, чему удивляться, ведь у таких родителей, как Юлия и Владимир, других быть не могло. Супруги Мартынович — военнослужащие. Юлия уже на пенсии, имеет много разных наград, отмечена орденом "Лучший радист". Она заместитель председателя НГОО "Сообщество многодетных семей "Единая семья", занимается рукоделием. Её работы занесены в каталог и энциклопедию "Современные мастера Кубани".

Владимир — полковник в запасе, участник боевых действий. Награжден "Орденом мужества".

Почему так много написал? Хочется ещё больше. Просто про такие семьи надо чаще рассказывать, брать с них пример. В семье Мартынович есть и верность, и надежда, и поддержка, и искренность, а самое главное — в ней есть любовь!