/Общество/

В июне у дома №157 по ул. Видова рухнула опора, поддерживающая газовую трубу.

Посодействовал оперативному прибытию газовиков, так как жильцы дома опасались, что газопровод, лишившись опоры, порвётся.

Специалисты людей успокоили и обещали всё устранить в ближайшее время.
На сегодняшний день филиалом №11 АО "Газпром газораспределение Краснодар" заменены все опоры на участке ул. Видова 157-153. Единственное, что требует доработки — покраска. Новые трубы покрасили только докуда достала рука, а надо полностью, ведь это сбережёт металл от преждевременного старения и разрушения.
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Категория: Новости / Общество

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