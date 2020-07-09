В июне у дома №157 по ул. Видова рухнула опора, поддерживающая газовую трубу.

/Общество/

Посодействовал оперативному прибытию газовиков, так как жильцы дома опасались, что газопровод, лишившись опоры, порвётся.

Специалисты людей успокоили и обещали всё устранить в ближайшее время.

На сегодняшний день филиалом №11 АО "Газпром газораспределение Краснодар" заменены все опоры на участке ул. Видова 157-153. Единственное, что требует доработки — покраска. Новые трубы покрасили только докуда достала рука, а надо полностью, ведь это сбережёт металл от преждевременного старения и разрушения.