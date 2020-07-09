Спасателей наградили за спасение потерявшегося пенсионера

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В четверг, 9 июля, работники дежурной смены поисково-спасательного отряда №32 ГКУ МО «Мособлпожспас» получили благодарственные письма от главы Шатурского городского округа Алексея Артюхина за успешное спасение потерявшегося в лесу 79-летнего мужчины.

Наград удостоились спасатель (старший смены) Максим Горин, спасатель Максим Уляпин и спасатель (медик) Елена Калугина.

Максим Горин рассказал, что спасателям поступил вызов о потерявшемся пожилом мужчине. В Единую службу спасения «112» обратился его сын.

«Заблудившийся мужчина утром 7 июля поехал в лес за грибами в район деревни Пожога городского округа Шатура. Телефон с собой он не взял. Сын потерявшегося обратился к спасателям только вечером. Спасатели совместно с сотрудниками Шатурского ОВД, работниками лесничества и волонтерами «Лиза Алерт» организовали ночную поисковую операцию, которая не дала результатов», - сообщил Максим Горин.

Старший смены уточнил, что спасатели продолжили поиски на следующий день.

«На служебном автомобиле, подавая звуковые сигналы сиреной, чтобы сориентировать потерявшегося мужчину, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» начали объезд ближайших лесных массивов. Спустя несколько часов спасателям удалось найти заблудившегося мужчину. В медицинской помощи он не нуждался», - заключил Максим Горин.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"