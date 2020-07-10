На Кубани летом для трудоустройства подростков создадут временные рабочие места

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Наступила пора летних каникул.

Для многих подростков это возможность не только отдохнуть, но и получить первый трудовой опыт. С 1 июля 2017 года в России действует закон, регулирующий труд несовершеннолетних. Согласно этому документу, работодатели уже с 14 лет могут заключить трудовой договор с подростком с письменного разрешения родителей. С 15 лет подростки могут принимать решение о подработке самостоятельно. Законом также определена продолжительность рабочего времени в период каникул для учащихся в возрасте от 14 до 15 лет - 4 часа, в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов, от 16 до 18 лет - 7 часов в день. В прошлом году на Кубани было трудоустроено 12% учащихся.

Вопрос о создании рабочих мест для организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году в муниципальных образованиях Краснодарского края был заслушан на заседании региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 10 июля в администрации края.

Вице-губернатора Анна Минькова, курирующая социальные вопросы, отметила важность проводимой работы по трудоустройству подростков и необходимость тесной взаимосвязи и координации действий органов местного самоуправления, служб занятости, организаций всех форм собственности, учебных заведений и профсоюзов. Заместитель главы края подчеркнула что, особое внимание необходимо уделить несовершеннолетним из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных семей, из семей безработных граждан, неполных и многодетных семей. По словам Миньковой, временное трудоустройство позволяет ребятам не только заработать свои «карманные» деньги, но и помочь семейному бюджету, что очень актуально в нынешних непростых экономических условий, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша, меры по борьбе с коронавирусом, введение ограничительных мероприятий (карантина) на территории края повлияли на планы по трудоустройству несовершенолетних. В период с марта по июнь 2020 года организация временной занятости подростков не осуществлялась. С 22 июня в крае центры занятости возобновили работу в обычном режиме. В настоящее время службами занятости заключено 657 договоров с работодателями, создано 6,2 тыс. временных рабочих мест для подростков. Трудоустроено 1,9 тыс. несовершеннолетних граждан. До конца 2020 года планируется обеспечить временными рабочими местами 23,3 тыс. подростков.

На создание рабочих мест для несовершеннолетних в рамках программы "Содействие занятости населения" выделено 124 миллиона, в том из средств местных бюджетов - 72,7 млн рублей, работодателей – 24,6 млн рублей.

«Несмотря на экономические трудности в работе и финансировании во время пандемии, важно продолжать программы трудоустройства подростков на каникулах. Частично потому, что летних лагерей и пришкольных лагерей откроется значительно меньше, чем обычно. – отметила лидер кубанских профсоюзов, сопредседатель краевой трехсторонней комиссии, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. - Трудовая занятость несовершеннолетних, не только заполнит их свободное время, но станет своеобразной профилактикой различных правонарушений, отвлечет детей от влияния улицы, поможет приобрести навыки работы. Главная задача состоит в том, чтобы первый трудовой опыт подростки получали легальным путем, в благоприятных условиях, на специально созданных, безопасных для здоровья рабочих местах, чтобы труд способствовал развитию ребенка и не мешал его образованию, досугу и отдыху. Необходимо более активно помогать подросткам осваиваться на рынке труда».