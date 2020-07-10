Трехсторонняя комиссия обсудила вопросы легализации трудовых отношений на Кубани

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Проблема «теневой» занятости и легализации трудовых отношений - одна из актуальных и острых.

По оценкам рейтингового агентства «Национальный кредитный рейтинг», бюджеты всех уровней ежегоднонедополучают 3 трлн рублей из-за неформальной занятости. Эксперты полагают, что государство не видит каждый четвертый заработанный россиянами рубль, а порядка 13 млн человек вообще не платят налоги с зарплаты. В теневом секторе занято 18 % работающих россиян. Это граждане, которые не оформляли трудовые отношения на основной или дополнительной работе с работодателем, а также, кто получает зарплату «в конверте» — частично или полностью.

Сегодня, на заседании Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений представители органов исполнительной власти, работодатели и профсоюзы говорили не только о предпринимаемых мерах по легализации трудовых отношений в регионе, но и о необходимости ужесточения ответственности и последствий за подмену трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что особенно остро проблема неформальной занятости обозначилась в период принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Заместитель главы края подчеркнула, что в большей степени пострадал теневой сектор экономики, те кто работал без официального трудоустройства. Многие граждане остались без поддержки государства, которая была предусмотрена для работающего населения.

Результаты надзорной деятельности Государственной инспекции труда в Краснодарском крае за 2019 год показали, что наиболее частыми нарушениями трудового законодательства, допускаемыми работодателями, продолжают оставаться ненадлежащее оформление трудовых отношений с работниками либо уклонение от их оформления совсем.

«Работа без трудовых договоров или заключение договоров гражданского правового характера – это не только потери для бюджета, но и большие риски для работников – в случае несчастного случая, невыплаты заработной платы. – заявляет лидер кубанских профсоюзов, депутат Государственной Думы,сопредседатель краевой трехсторонней комиссии Светлана Бессараб. - Последствия неформальной занятости достаточно серьезны. Это и неоплаченные "больничные" и отпуска, и непроизведенный расчет при увольнении, а также, полное отсутствие соцгарантий, связанных с рождением ребенка, получением достойной пенсии, отказ в получении банковского кредита или визы, угроза привлечения к ответственности за незадекларированные доходы. Неформально занятый работник может быть уволен по любой причине и даже по суду не добьется ни восстановления на работе, ни компенсации.

Если работодатель предлагает оформить гражданско-правовой договор, прикрывающий фактические трудовые отношения - он нарушает закон. Административные штрафы за уклонение от заключения трудовых договоров достигают 100 тыс. руб. для компаний и 20 тыс. руб. — для их руководителей; 10 тыс. руб. — для индивидуальных предпринимателей».

Только за 2019 год Госинспекций труда вынесены постановления о назначении административного наказания на общую сумму 10 млн 846 тыс. рублей.