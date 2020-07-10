Концессионер приступит к строительству глубоководного выпуска 1 августа.

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В соответствии с заключенным концессионным соглашением, строительство глубоководного выпуска и очистных сооружении? на Тонком мысе должно было начаться еще в начале этого года.

Бюрократические проволочки затянули сроки начала масштабных преобразовании?, которые Геленджику жизненно необходимы.

В начале июня концессионер, наконец, получил от Минстроя разрешение на строительство, но и сегодня работы не начаты. Эта ситуация категорически не устраивает городскую власть и департамент строительства Краснодарского края.

Несколько днеи? в Геленджике работала комиссия специалистов, которую возглавил заместитель председателя Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ, член межведомственнои? рабочеи? группы по вопросам ЖКХ при Правительстве РФ Игорь Шпектор. Специалист с огромным опытом в сфере строительства и эксплуатации инженерных сетеи? приехал в город по приглашению администрации курорта.

Игорь Леонидович лично изучил состояние систем водоснабжения и водоотведения, побывал на Дивноморском водозаборе, очистных сооружениях, оценил их состояние. Специалист пришел к выводу, что необходима срочная масштабная реконструкция имеющихся объектов и строительство новых.

На итоговом совещании глава Геленджика потребовал прекратить оттягивание сроков строительства концессионером и обозначить конкретную дату их старта. Игорь Шпектор поддержал Алексея Богодистова и отметил, что затягивание сроков строительства категорически недопустимо. В ходе конструктивного диалога сторона «Концессии» пообещала начать строить глубоководный выпуск 1 августа текущего года.

Источник: Пресс-служба администрации Геленджика