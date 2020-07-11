Названа цена квартиры, которая побила все рекорды за последние полгода

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В отличие от рынка квартир эконом-класса продажи элитного жилья в период самоизоляции уверенно росли. Количество сделок с недвижимостью дороже 50 миллионов рублей превысило показатели предыдущего года на 6%: с января по июнь 2020-го продано 265 квартир и апартаментов (за тот же период 2019-го — 250). Наибольшее количество продаж пришлось на Пресненский район Москвы. Таковы данные, подготовленные экспертами на основе информации Росреестра.

— Как и ожидалось, кризис и пандемия не отразились на сегменте высокобюджетного жилья, — говорят авторы исследования, специалисты Urbanus.ru. — С января по июнь 2020 года московские застройщики продали 69 квартир и апартаментов, которые согласно официальным прайс-листам стоят больше 100 млн рублей (в 2019-м — 68 объектов). Рекорд принадлежит шестикомнатной квартире площадью 594 квадратных метра на 14-м этаже элитного комплекса Brodsky. Ее бюджет оценивается в 715 млн рублей. По данным Росреестра, покупателем является Павел Витальевич Мащицкий. Точно так же зовут сына Виталия Мащицкого, президента ГК «Ви Холдинг» и фигуранта рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России». «Ви Холдинг» располагает несколькими металлургическими проектами в Румынии, Китае и странах Африки.

Продажи жилья стоимостью 50-100 млн рублей шли еще активнее, чем в 2019-м: прирост — 7,7%. Удивительно или нет, но пул покупателей, готовых тратить на покупку квартиры минимум 50 млн рублей, только расширился. Кстати, почти четверть (23,8%) договоров были зарегистрированы в период самоизоляции — с 30 марта по 8 июня.

Больше всего сделок, как и год назад, приходится на Пресненский район. В районе Якиманка количество транзакций в категории 50+ млн рублей сократилось с 32 до 14, в Дорогомилове — с 11 до 1, в Замоскворечье — с 16 до 6.— Покупатели сверхдорогой недвижимости гораздо чаще, чем раньше, стали обращаться к ипотеке и рассрочке. Если в первом полугодии 2019-го кредитные средства привлекались в 24,8% случаев, то в первом полугодии 2020-го этот показатель достиг 36,2%, — анализируют эксперты. Самый дорогой ипотечный объект — пятикомнатная квартира в Capital Towers — был продан за 131,68 млн рублей.

Любопытно, что не упустили свой шанс сэкономить деньги в период пандемии съемщики дорогих квартир . «На рынке аренды столичной элитной жилой недвижимости были обращения к собственникам за предоставлением тех или иных специальных условий. И собственники шли на уступки, понимая, что найти арендатора в период карантина будет непросто. Скидки доходили до 15-20%, — говорит председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Источник: https://www.mk.ru/economics/