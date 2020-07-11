В реку Кубань выпустили 5000 особей севрюги
Рыбоводы отправили в естественную среду обитания 5000 мальков. Специалисты ожидают, что ценная рыба выйдет в море, где подрастет и наберет вес, а через несколько лет снова вернется в реку Кубань на нерест.
Это уже второй в 2020 году выпуск севрюги, который организовал Центр сохранения генофонда осетровых рыб краевого министерства природных ресурсов. На этот раз в реку Кубань попали мальки массой 2,5 грамма. Ранее выпускали взрослых особой.
Такое распределение рыбы позволит каждой группе осетровых не конкурировать между собой в поисках пищи, - подчеркнули в министерстве природных ресурсов края.
Благодаря проекту, реализуемого в рамках целевой госпрограммы министерства природных ресурсов Краснодарского края, специалисты могут спасти популяцию ценной рыбы. За десятилетия численность севрюги сильно сократили браконьеры.
Источник: https://kuban.mk.ru/