/Общество/

В реку Кубань выпустили 5000 особей севрюги

Рыбоводы отправили в естественную среду обитания 5000 мальков. Специалисты ожидают, что ценная рыба выйдет в море, где подрастет и наберет вес, а через несколько лет снова вернется в реку Кубань на нерест.

Это уже второй в 2020 году выпуск севрюги, который организовал Центр сохранения генофонда осетровых рыб краевого министерства природных ресурсов. На этот раз в реку Кубань попали мальки массой 2,5 грамма. Ранее выпускали взрослых особой.

Такое распределение рыбы позволит каждой группе осетровых не конкурировать между собой в поисках пищи, - подчеркнули в министерстве природных ресурсов края.

Благодаря проекту, реализуемого в рамках целевой госпрограммы министерства природных ресурсов Краснодарского края, специалисты могут спасти популяцию ценной рыбы. За десятилетия численность севрюги сильно сократили браконьеры.

Источник: https://kuban.mk.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Время, формат и фишки будущей переписи

Краснодарцев переселят из ветхого здания по улице Красноармейской в новые дома

На мотослете в Краснодаре оштрафовали и лишили прав байкеров-нарушителей

В реку Кубань выпустили 5000 особей севрюги

На Кубани наградили лучших молодых депутатов