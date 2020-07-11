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Краснодарцев переселят из ветхого здания по улице Красноармейской в новые дома

В Краснодаре сразу три семьи, проживающие в старинном ветхом здании по улице Красноармейской, 49, переедут новые дома. Жильцов переселят в современные квартиры по улице Восточно-Кругликовской. Еще 21 собственник получит денежные компенсации, уточняет пресс-служба мэрии.

Глава города Евгений Первышов уже вручил ключи от новой благоустроенной квартиры семье Зверевых. Жильцы первыми переедут из старого здания.

Ветхий дом по улице Красноармейской – не просто аварийное здание, но и градоформирующий объект, который находится в границах исторического поселения. По закону, дом должны реконструировать или снести, но восстановить в первоначальном историческом виде. Решение по этому вопросу примут после расселения всех жильцов.

Напомним, ранее «МК на Кубани» писал, что с начала года в Краснодарском крае в новые квартиры уже переселили 250 жильцов аварийных домов. Таким образом, на Кубани перевыполнили план на год.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Общество

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