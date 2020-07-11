Власти Анапы установят дополнительные дорожные знаки из-за роста детского травматизма
Администрация Анапы решила увеличить количество дорожных знаков и пешеходных переходов в городе-курорте. Такую меру приняли на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По данным администрации Анапы, в городе наблюдается рост ДТП с участием детей и подростков, в связи с этим члены комиссии предложили нанести альтернативные дорожные знаки. Так, например, рядом с «зебрами» у школ и детских садов могут появиться предупреждения: «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники» и «Сойди с велосипеда».
Чтобы разгрузить транспортные узлы, на нескольких улицах установят дополнительные дорожные знаки: «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор».
- В селе Витязево для борьбы с водителями, допускающими незаконную парковку, введут механизм фотофиксации нарушений, - добавили в администрации Анапы.
Среди других вопросов на повестку дня вынесли ремонтные работы дорожного покрытия, профилактику ДТП с участием детей и подростков, открытие новых пригородных маршрутов.
Источник: https://kuban.mk.ru/