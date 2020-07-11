РЕЙТИНГ ЗАМГУБЕРНАТОРОВ итоги июня

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Социальная политика.

Высшая лига



Астафьева Н.Е. Тамбовская область

Бондарев С.Б., Ростовская область

Бучкова Т.В., ЯНАО

Габдрахманов И.Н., Московская область

Гехт И.А., Челябинская область

Емельянов Н.П., Ленинградская область

Жуков В.А., ЕАО

Отличники



Балабкина О.В., Саха (Якутия)

Баринов И.А., Калининградская область

Белоцерковский А.В., Тверская область

Ванчикова А.Г., Забайкальский край

Вобликова В.Ф., Иркутская область

Гремякова О.П., Тульская область

Елизарова А. Г., Чувашия

Жукова А.Г., ЧАО

Каманина Л.В., Вологодская область

Клепиков А.Ю., Пермский край

Еремина О.Л., Костромская область

Кулагин А.А., Севастополь

Курдюмов Д.А., Кировская область

Нелюбов С.А., Новосибирская область

Оборотов В.Н., Брянская область

Подкорытов А.В., Красноярский край

Ракова А.В., Москва

Савинова Т.Л., Оренбургская область

Семяшкин И.В., Коми

Тюхтенев А.С., Алтай

Уба Е.В., Ульяновская область

Середняки



Ахмадов Ш.С., Чечня

Бадмаев Б.В., Калмыкия

Бойков А.М., Ставропольский край

Вахрушев А.В., Архангельская область

Горобцов К.М., Калужская область

Гулин А., Ярославская область

Деев И.А., Томская область

Дравниеце И.Р., Марий Эл

Емельянова В.В., Псковская область

Лотванова Г.А., Мордовия

Мелик-Гусейнов Д.В., Нижегородская область

Мержоева З.О., Волгоградская область

Меркулов Е., Камчатский край

Наумов С.В., Сахалинская область

Натсак О.Д., Тыва

Нордстрем В.И., Орловская область

Петряев Р.П., Рязанская область

Попов В.Б., Воронежская область

Романовская Е.В., Крым

Рябинина Ю.Н., Амурская область

Рябихина Л.Ю., Пензенская область

Савченко Т.А., Магаданская область

Тамбиев Р., Карачаево-Черкесия

Тимофеева А.В., Новгородская область

Фазлеева Л.Р., Татарстан

Фетисов А.Б., Самарская область

Хубиев М.Б., Кабардино-Балкария

Широкова Н.С., Адыгея

Эргашев.О.Н., Санкт-Петербург

Эрмиш И.Г., Ивановская область



Аутсайдеры



Амриева М.С., Ингушетия

Белостоцкий А.В., Курская область

Васильев М.В., НАО

Гогичаев Т.К., Северная Осетия-Алания

Дягилева Е.В., Мурманская область

Зубарева Н.Н., Белгородская область

Дернова Т.В., Омская область

Долгова И.В., Алтайский край

Иванова Л.Х., Башкирия

Ильин А.И., Липецкая область

Карибов А.Ш., Дагестан

Минаев Ю.А., Хабаровский край

Наумов С., Саратовская область

Овчинников Д., Астраханская область

Кольцов В.С., ХМАО-Югра

Красицкая С.В., Приморский край

Креков П.В., Свердловская область

Кузнечевских О.А., Тюменская область

Курбатова Т.А., Хакасия

Минькова А.А., Краснодарский край

Муталенко А.А., Удмуртия

Подсадник Л.А., Карелия

Соложенцева О.Н., Курганская область

Хомутова В.В., Смоленская область

Цигельник А.М., Кемеровская область

Цыбикжапов В.Б., Бурятия

Шевченко С.Б., Владимирская область

Источник: https://t.me/matrosou/2271