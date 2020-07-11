В Краснодаре стартует серия квестов на электросамокатах

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18 июля в краевой столице пройдет первая игра из трехмесячного цикла квестов, который организовали специалисты МБУ «Туристско-информационный центр». Задания для участников включают в себя ориентирование на местности и загадки по истории и культуре Краснодара.

- Квест называется «TOGO in TIC» или «Едем в ТИЦ». Он проходит в нескольких городах России, где есть туристско-информационные центры, - рассказали в администрации Краснодара.

Такие мероприятия рассчитаны на пропаганду внутреннего туризма, сообщил источник. Уже согласован маршрут, который пролегает через центральные улицы и скверы столицы Кубани.

Источник: https://kuban.mk.ru/