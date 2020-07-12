Повышение рождаемости и решение репродуктивных проблем для счастья материнства

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Во Всемирный день народонаселения, отмечаемый 11 июля ежегодно с 1989 года для привлечения внимания к вопросам мирового репродуктивного потенциала, компания Pfizer напоминает о важности регулярных профилактических обследований у гинеколога и эндокринолога.

По данным Росстата, в прошлом году естественная убыль населения России стала рекордно высокой за 11 лет. За период с января по октябрь прошлого года этот показатель составил 259,6 тыс. человек.

Основной причиной естественной убыли населения остается сокращение рождаемости. В январе-октябре 2019 года этот показатель составил 1,250 млн человек, что на 102,6 тыс. меньше, чем в прошлом году1. К причинам этого явления относят снижение числа женщин репродуктивного возраста – сейчас его составляют девушки, рожденные в 1990-х, когда рождаемость также была невелика. Особую роль играет рост числа пар, которые решают не становиться родителями.

Те же россиянки, которые собираются стать матерями, все чаще приходят к этому уже после 25 лет – сейчас женщины в России рожают первенца в возрасте 25-34 лет, что снижает вероятность рождения вторых и третьих детей. Планирование следующей беременности приходится уже на зрелый возраст, когда репродуктивный потенциал организма женщины значительно снижается в связи с истощением овариального резерва – сокращением числа яйцеклеток.

На процесс формирования яйцеклеток оказывает влияние не только возраст. Причиной 30-40% случаев женского бесплодия становятся нарушения со стороны эндокринной системы, так, при гиперпролактинемии (повышении уровня гормона пролактина) у женщины наблюдается ановуляторный менструальный цикл – овуляция не происходит, т.к. яйцеклетка вообще не формируется. Таким образом, если менструации приходят реже, чем раз в 38?40 дней, появляется серьезный повод для гормонального обследования.

Помимо нарушения репродуктивной функции (риск бесплодия составляет до 30%), гиперпролактинемия способствует набору веса и развитию ожирения (40-60% случаев), снижению либидо, болезненности молочных желёз (масталгии) и изменению их структуры (мастопатии), а также выделению молозива при отсутствии беременности и родов (до 70% случаев)4.

При наблюдении подобных симптомов необходимо незамедлительно обращаться к гинекологу или эндокринологу. Однако, в отсутствие тревожащих признаков рекомендовано проходить обследование не реже одного раза в год. Специалист назначит соответствующие исследования и анализы, а при определении повышенного содержания пролактина в крови (у женщин более 550 мЕд/л) поможет выяснить причины и назначит необходимую терапию.

Кирилл Тверской, медицинский директор компании Pfizer: «Мы считаем важным предоставлять женщинам, которые готовы принести в мир новую жизнь, все возможности для защиты их здоровья. На протяжении многих лет портфель препаратов компании Pfizer помогает бороться с распространенными заболеваниями, влияющими на состояние репродуктивной сферы, даря счастье материнства».

Социально-экономическое положение России. Росстат. 2019

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет. РБК. 13.12.2019.

Калинченко С.Ю. «Шаг вперед в лечении гиперпролактинемии. Избранные лекции» - изд-во «Практическая медицина». М. 2010; 29

Мельниченко Г.А. «Гиперпролактинемия у женщин и мужчин», пособие для врачей, М.2007; 25-28

Источник: Prolactin-info.ru