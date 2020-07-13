«Лишали сна»: Жириновский рассказал, как свидетеля заставили дать показания на Фургала

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Глава ЛДПР Владимир Жириновский поделился в Telegram своими соображениями, зачем посадили губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств двух предпринимателей и еще одном покушении на убийство. Жириновский отметил, что Фургал был в пятерке самых популярных глав российских регионов.

«Вот его и рубят на корню», - отметил Жириновский.

Жириновский считает, что обвинение базируется на показаниях бизнесмена Николая Мистрюкова, который находится под арестом с прошлого года. Как рассказала жена Мистрюкова, того в СИЗО лишали сна, подвергали психологическому давлению, он на протяжении месяцев находится в подавленном состоянии. «То есть сделали всё, чтобы он дал показания на Фургала», - отметил Жириновский.

Жириновский напомнил, что Фургал неоднократно участвовал в избирательных кампаниях в Хабаровском крае. И никто не говорил о криминальном прошлом политика. Поэтому происходящее сейчас вызывает сильные сомнения.

Напомним, что в Хабаровске ранее прошли несколько акций в поддержку арестованного Фургала, были произведены задержания нескольких митингующих.

Источник: https://www.mk.ru/