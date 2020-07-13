Эксперты требуют срочного открытия детских здравниц и лагерей

/Общество/

Сегодня, 13 июля, в Государственной Думе состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам поддержки санаторно-курортной отрасли. В видеоконференции приняли участие депутаты Государственной Думы, представители профильных Министерств и комитетов законодательных собраний субъектов Российской Федерации, представители профессиональных союзов, руководители и главные врачи детских оздоровительных лагерей и санаториев, эксперты. Модератором совещания выступила руководитель рабочей группы, депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

Эксперты отметили, что в условиях длительного отсутствия доходов и выполнения обязательств по сохранению занятости, организации детского отдыха и оздоровления находятся в тяжелом финансовом состоянии. Также пострадали туроператоры, у которых отсутствует возможность исполнения обязательств по ранее заключенным договорам об организации отдыха и оздоровления детей.

«Более 46 здравниц Краснодарского края и Крыма направили обращение на имя Президента РФ с просьбой спасти нашу отрасль. Мы не понимаем, почему закрытая территория детских лагерей, по мнению Роспотребнадзора, опасна, а забитые в настоящее время пляжи Краснодарского края нет. Родители приехали на отдых вместе с детьми, нигде нет социального дистанцирования, а при этом наши объекты стоят пустыми. Запрет на посещение наших лагерей детьми из других регионов ведет к банкротству наших предприятий. Из-за полного отсутствия деятельности, мы уже проели тот хлеб, который еще не заработали, то есть истратили авансовые платежи как от компаний, так и от физлиц, кроме этого еще и набрали кредиты, чтобы сохранить занятость. Как мы сможем вернуть деньги родителям и как мы сможем сохранить лагеря? Поймите, если детская здравница обанкротится, то на ее месте уже не будет новой. Всю эту территорию и инфраструктуру заберут под более выгодные проекты», - отметил генеральный директор ООО «Резорт-Юг» Артем Гаврилов.

Заместитель Председателя ФНПР Давид Кришталь в своем выступлении отметил, что количество детских здравниц ежегодно сокращается, но в таком плачевном состоянии они не были никогда. Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко отметил, что разработанные Роспотребнадзором требования к детским здравницам необходимо срочно пересматривать.

«Требование о запрете отдыха детей из других регионов разработано без учета реальной эпидобстановки. Отдых должен идти, а лагеря нужно срочно открывать. Сейчас на оздоровлении находится всего 700 тысяч детей – это копейки! Они сейчас закрыты в городах на асфальте, где у них есть наибольший риск заразиться коронавирусной инфекцией. У нас в лагерях такое оборудование, что они смогут оздоровлять детей без опаски распространения инфекции. Это просто нежелание взять на себя ответственность со стороны Роспотребнадзора», - подчеркнул депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко.

Эксперты также отметили, что рекомендация о сокращении количества детей в два раза от общей вместимости детского лагеря, а также обязательное совместное проживание работников детских здравниц с детьми на весь период смены – экономически не выгоден.

«Мы понимаем, что даже, если Роспотребнадзор смягчит свои требования, на работу детским здравницам останется один месяц, а это значит, что отрасль детского отдыха уже финансово пострадала. Во Всероссийской детской здравнице, как принято называть г-к Анапу, уже не открылись 18 лагерей, мы понимаем, что большая часть из них, к сожалению, будет перепрофилирована. Земля там на вес золота, а значит, те, кто придёт на смену детским здравницам, будет уже предоставлять услуги, отнюдь, не детского отдыха, который и так, никогда не был высоко прибыльным. Две трети детских загородных лагерей не открылись в субъектах России, значит, и они под угрозой банкротства. Учитывая, что детские здравницы не только недополучат доходы, но и несут прямые убытки по возврату уже проплаченных договоров на оздоровление детей из других регионов, на возврат стоимости путёвок родителям, с учетом регулирующего воздействия, в том числе, требований Роспотребнадзора о снижении загрузки клейко-мест на 50% в детских здравницах, мы предлагаем Правительству РФ рассмотреть снижение налоговой нагрузки и страховых взносов для отрасли в размере тех же 50%. Кроме того, жизненно необходимо вернуться к субсидированию затрат регионов по детскому отдыху и оздоровлению, с 2016 года эта строка Федерального бюджета была нулевой. Повторюсь, если сегодня мы не сохраним организации детского оздоровления, на следующий год мы их потеряем», - прокомментировала руководитель рабочей группы, депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

Ответственные федеральные органы исполнительной власти: Минпросвещения, Министерство туризма, Министерство труда и социальной защиты – поддержали большинство предложений рабочей группы.

Источник: http://duma.gov.ru/duma/persons/1055889/