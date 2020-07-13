Религиовед предсказал судьбу схимонаха Сергия

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Схимонах Сергий, захвативший Среднеуральский женский монастырь, рано или поздно будет отлучен от церкви, но у него есть на это серьезный ответ.

О будущем неординарного старца рассказал радио Sputnik судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко.

Схимонах Сергий (Николай Романов) в новом видеообращении потребовал от президента России Владимира сложить полномочия в его пользу. Если этого не произойдет, то в стране может начаться "полномасштабная духовная война", пригрозил опальный старец в видео на Youtube-канале "Всеволод Могучев".

Судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко рассказал радио Sputnik, что несколько видеороликов бывшего схиигумена достаточно, чтобы предъявить Сергию Романову и его последователям обвинение в совершении уголовного преступления.

"Негативная динамика в выступлениях схимонаха свидетельствует о том, что все будет развиваться по негативному сценарию. Мы в скором времени дождемся расстрижения его из монахов и отлучения от церкви. Что касается видео на YouTube, то правоохранительным органам давно надо было вмешаться. С моей точки зрения, к сожалению, правоохранители в данном случае очень осторожничают. Количество и качество видеороликов в интернете уже дают законные процессуальные основания, чтобы привлечь этого человека к уголовной ответственности", - уверен эксперт.

Схимонах Сергий прославился этой весной благодаря своим видеороликам, где он отрицал существование коронавируса и проклинал тех, кто закрывает храмы на время эпидемии. Позже он и его сторонники захватили Среднеуральский женский монастырь, где находятся до сих пор.

Религиоведы уверенны, что жизнь в этой обители уже имеет все черты секты и, если правоохранители не вмешаются в ситуацию, то дальше будет только хуже.

"Я и некоторые другие религиоведы сейчас предсказываем, что вот это требование - уйти президенту в отставку и передать все полномочия схимонаху Сергию Романову логически закончится тем, что он провозгласит себя наследником царской семьи. Будет уже не завуалированно указано в сектантских листовках, которые давно распространяются адептами схимонаха, а прямо сказано, что бывший схигумен Сергий Романов – это наш царь, который восстанавливает монархию в России и которому надо передать все властные полномочия. Мы ожидаем ряд видеороликов, где это логично будет представлено для своих последователей, которые могут поддержать политико-революционный настрой схимонаха", - рассказал судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/