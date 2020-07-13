"Это не просто бизнес": в Госдуме призвали спасти детские лагеря

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Правительство должно поддержать детские лагеря рублем, иначе страна лишится такого вида отдыха.

Об это заявила в интервью радио Sputnik депутат Госдумы и руководитель рабочей группы по вопросам поддержки санаторно-курортной отрасли Светлана Бессараб.

Санитарно-эпидемиологические правила Роспотребнадзора сильно ограничили посещение детских загородных лагерей до конца 2020 года. Такое положение дел может "убить" отрасль детского отдыха, считает депутат Светлана Бессараб.

"С учетом длительности всех этих запретов мы понимаем, что даже если завтра их отменят, то послезавтра мы не сможем завести детей в лагерь. Даже при смягчении требований у нас остался 1 месяц детского отдыха. Получается, что из 2 300 работающих детских загородных стационарных лагерей уже на следующий год может половина и даже больше не открыться. Они просто не вынесут этой нагрузки", - рассказала депутат.

Чтобы избежать массового закрытия лагерей уже в конце сезона им надо срочно помочь рублем, уверена Светлана Бессараб. По ее словам, это вопрос государственной стратегии.

"Мы просим правительство предоставить финансовую поддержку. Если на следующий год мы останемся без детских лагерей, то мы никогда не сможем их восстановить. В той же Анапе земля на вес золота. Если лагеря обанкротятся и продадут свою собственность, то завтра там не будет детского отдыха, там будет все что угодно, но не детский отдых. Мы должны понимать, что это не просто бизнес, а стратегия Российской Федерации по сохранению здоровья детей", - рассказала депутат в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/