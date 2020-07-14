Южное таможенное управление: бюджетная эффективность таможенных проверок увеличилась на 11,2%

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Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров ЮТУ за 6 месяцев 2020 г. проведено 341 проверочное мероприятие, по результатам которых начислено таможенных платежей и штрафов на сумму 596,12 млн руб., что на 40% превысило плановое значение на 1 полугодие, установленное ФТС России. Бюджетная эффективность одной таможенной проверки составила 7,55 млн руб., что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2019 г. (6,79 млн руб.). По материалам проверок возбуждено 854 дела об административных правонарушениях (1 полугодие 2019 г. – 446 дел об АП) и 21 уголовное дело (1 полугодие 2019 г. – 19 уголовных дел). Результативность таможенных проверок составила 97,4% (1 полугодие 2019 г. – 97,2%), при установленном плановом значении – не менее 84%.

Во взаимодействии с налоговыми органами проведено 30 проверочных мероприятий (1 полугодие 2019 г. – 47 проверок), по результатам которых таможенными органами доначислено таможенных платежей, пеней и наложено штрафов в сумме 433,69 млн руб., что превышает аналогичный показатель 2019 г. на 14%, возбуждено 73 дела об АП (1 полугодие 2019 г. – 132 дела об АП) и 13 уголовных дел (1 полугодие 2019 г. – 8 дел).

Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров региона на внутреннем рынке Российской Федерации за 1 полугодие 2020 года проведено 149 проверочных мероприятий (1 полугодие 2019 г. – 122 проверки), по результатам которых изъято из торгового оборота:

33 083,3 кг санкционной продукции (1 полугодие 2019 г. – 20522,74 кг);

19 650 единиц продукции, обладающей признаками контрафактности (1 полугодие 2019 г. – 3443 единицы); 393 493 единицы табачной продукции без акцизных марок (1 полугодие 2019 г. – 6374 единиц);

384 единицы незадекларированных товаров (1 полугодие 2019 г. – 371 единицы);

18 единиц меховых изделий, реализуемых с нарушением установленных правил маркировки (1 полугодие 2019 г. – 0).

Возбуждено 99 дел об административных правонарушениях (1 полугодие 2019 г. – 116 дел) и 7 уголовных дел (1 полугодие 2019 г. – 4), начислено таможенных платежей и штрафов в размере 19,83 млн рублей, что более чем в 10 раз превышает показатель аналогичного периода 2019 года.

Источник: http://yutu.customs.gov.ru/