Задержаны двое граждан, осуществлявшие подводную охоту

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В ходе проведенных сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю мероприятий в районе Бугазского гирла системы Кизилташских лиманов выявлены 2 гражданина РФ, осуществлявшие подводную охоту с применением ружья для подводной охоты, в запретном для рыболовства районе и в запретные сроки для добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Правонарушители привлечены к административной ответственности.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с п. 13.5.1. региональных Правил рыболовства, запрещается осуществлять подводную охоту:

в запретных и закрытых для рыболовства районах, в запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды);

в местах массового отдыха граждан;

с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;

с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения водных биоресурсов под водой;

с применением орудий добычи (вылова), используемых для подводной добычи (вылова) водных биоресурсов, над поверхностью водных объектов;

в ночное время суток (астрономическое, с захода до восхода солнца) с использованием осветительных приборов и фонарей различных конструкций (запрет не распространяется на акватории Черного моря, за исключением лиманов).

Запретным периодом для подводной охоты в гирлах лиманов и озер, соединяющих их с морем, и перед гирлами со стороны моря и лиманов на расстоянии менее 500 м в каждую из сторон, а также менее 500 м вглубь моря, озера или лимана установлен срок с 1 апреля по 31 августа.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm