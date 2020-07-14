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Расписались в ЗАГСе и вместо свадьбы отправились помогать людям

Помните волонтёров, которые во время карантина расписались в ЗАГСе и вместо свадьбы отправились помогать людям? История получила продолжение, когда губернатор узнал об этих ребятах из Геленджика и прямо в ходе рабочего селекторного совещания дал поручение организовать свадьбу супругам, как только это позволит сделать эпидобстановка.

И вот в субботу приехал поздравить  супружескую пару Анахиных. Праздник получился в лучших казачьих традициях: каравай ели, тарелку били, песни пели, ребята даже надели казачьи костюмы. За столом собрались такие же волонтёры, неравнодушные к судьбе города люди. Душевно посидели, отметили бракосочетание. А сегодня молодожёны, кстати, и этот подарок организовал губернатор, уже находятся в Сочи. Желаем ребятам самых лучших впечатлений во время свадебного путешествия.

Источник: https://gelendzhik.org/

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Категория: Новости / Общество

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