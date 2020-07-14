Обязательная сертификация постельного белья
Нужна ли сертификация постельного белья?
Без проведения процедуры оценки качества и безопасности продукция не допускается к реализации. Любой предприниматель, намеренный организовать сбыт отечественной или импортной продукции на территории ЕАЭС, должен получить разрешительный документ, который будет свидетельствовать о том, что продукция полностью отвечает нормам и требованиям регулирующих технических регламентов ТС.
Подробную информацию по особенностям оценки соответствия товаров предприятий легкой промышленности (одежды, обуви и прочей текстильной продукции) вы можете получить на страницах сайта органа сертификации – подробнее по ссылке.
Порядок и особенности подтверждения качества и безопасности
Сертификация постельного белья предусматривает оценку соответствия продукции, выпускаемой для детей, и товаров для взрослых. Объектами сертификации могут являться семейные комплекты, евростандарт, двуспальные, полутороспальные, детские.
Процедура подтверждения качества и безопасности постельного подразумевает проверку на соответствие требованиям одного из регулирующих ТР ТС. Ими являются:
- 017/2011. Акт регулирует показатели безопасности изделий для взрослых. Оценка соответствия проводится в форме получения сертификата;
- 007/2011. Регулирует безопасность изделий,предназначенных для использования детьми. Оценка качества и безопасности в зависимости от возраста потребителя проводится в форме сертификации или оформления свидетельства государственной регистрации с последующим декларированием.
Обязательная сертификация постельного белья проводится по нескольким схемам, которые используются для партий товара и серийного выпуска. В ходе процедуры предприниматель предоставляет образцы товара. Они передаются в лабораторию, где оцениваются по всем требованиям безопасности ТР.
Все полученные результаты отражаются в протоколе испытаний. По содержанию документа принимается решение о возможности провести регистрацию сертификата.
Срок действия разрешительной документации – 1,3 и 5 лет (для серийного выпуска). Сертификат на партии выдается без срока действия.
По желанию предпринимателя дополнительно можно получить добровольный сертификат соответствия. Он будет действовать в пределах страны оформления (РФ) и подтверждать соответствие требованиям нормативной документации.
Какие необходимы документы для оценки соответствия
Для запуска процедуры с помощью ЦС «Римтест» заявителю потребуется предоставить пакет бумаг.
- ОГРН и ИНН (копий).
- Нормативно-технические документы на выпускаемую продукцию.
- Карточка компании с банковскими реквизитами.
- Договор уполномоченного лица или контракт на поставку (для импортного товара).
Процедура включает следующие этапы:
- Обращение в ЦС.
- Предоставление документации.
- Оформление договора на оказание услуг.
- Отбор образцов и проведение исследований. При оценке безопасности требованиям регламента Таможенного союза серийного выпуска изделий проводится производственный контроль
- Получение результатов – протокола испытаний, акта анализа производства.
- Оформление и регистрация сертификата, его получение клиентом.
Подробную информацию о стоимости сертификации постельного белья и прочих нюансах оценки качества и безопасности вы получите, обратившись к экспертам ЦС за консультацией.
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