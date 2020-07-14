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Нужна ли сертификация постельного белья?

Без проведения процедуры оценки качества и безопасности продукция не допускается к реализации. Любой предприниматель, намеренный организовать сбыт отечественной или импортной продукции на территории ЕАЭС, должен получить разрешительный документ, который будет свидетельствовать о том, что продукция полностью отвечает нормам и требованиям регулирующих технических регламентов ТС.

Подробную информацию по особенностям оценки соответствия товаров предприятий легкой промышленности (одежды, обуви и прочей текстильной продукции) вы можете получить на страницах сайта органа сертификации – подробнее по ссылке.

Порядок и особенности подтверждения качества и безопасности

Сертификация постельного белья предусматривает оценку соответствия продукции, выпускаемой для детей, и товаров для взрослых. Объектами сертификации могут являться семейные комплекты, евростандарт, двуспальные, полутороспальные, детские.

Процедура подтверждения качества и безопасности постельного подразумевает проверку на соответствие требованиям одного из регулирующих ТР ТС. Ими являются:

017/2011. Акт регулирует показатели безопасности изделий для взрослых. Оценка соответствия проводится в форме получения сертификата;

007/2011. Регулирует безопасность изделий,предназначенных для использования детьми. Оценка качества и безопасности в зависимости от возраста потребителя проводится в форме сертификации или оформления свидетельства государственной регистрации с последующим декларированием.

Обязательная сертификация постельного белья проводится по нескольким схемам, которые используются для партий товара и серийного выпуска. В ходе процедуры предприниматель предоставляет образцы товара. Они передаются в лабораторию, где оцениваются по всем требованиям безопасности ТР.

Все полученные результаты отражаются в протоколе испытаний. По содержанию документа принимается решение о возможности провести регистрацию сертификата.

Срок действия разрешительной документации – 1,3 и 5 лет (для серийного выпуска). Сертификат на партии выдается без срока действия.

По желанию предпринимателя дополнительно можно получить добровольный сертификат соответствия. Он будет действовать в пределах страны оформления (РФ) и подтверждать соответствие требованиям нормативной документации.

Какие необходимы документы для оценки соответствия

Для запуска процедуры с помощью ЦС «Римтест» заявителю потребуется предоставить пакет бумаг.

ОГРН и ИНН (копий). Нормативно-технические документы на выпускаемую продукцию. Карточка компании с банковскими реквизитами. Договор уполномоченного лица или контракт на поставку (для импортного товара).

Процедура включает следующие этапы:

Обращение в ЦС. Предоставление документации. Оформление договора на оказание услуг. Отбор образцов и проведение исследований. При оценке безопасности требованиям регламента Таможенного союза серийного выпуска изделий проводится производственный контроль Получение результатов – протокола испытаний, акта анализа производства. Оформление и регистрация сертификата, его получение клиентом.

Подробную информацию о стоимости сертификации постельного белья и прочих нюансах оценки качества и безопасности вы получите, обратившись к экспертам ЦС за консультацией.

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